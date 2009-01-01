Украина договорилась с Западом: Минские соглашения не будут выполняться в интерпретации Путина — дипломат

Минские договоренности — это политические договоренности, они не накладывают никаких обязанностей на Украину, говорит Василенко.

Трехсторонние переговоры в Минске, иллюстрация. izvestia.kiev.ua Минские соглашения не могут выполняться в интерпретации президента РФ Владимира Путина или российской стороны.

Об этом Украина договорилась с западными партнерами, заявил юрист-международник, чрезвычайный и полномочный посол Украины, судья Международного уголовного суда (2001—2005), представитель Украины в Совете ООН по правам человека (2006-2010) Владимир Василенко, пишет УНИАН.

"В свое время Минские договоренности были приняты в очень сложной ситуации, они сыграли свою положительную роль, хотя, с другой стороны, в них России удалось заложить определенные положения, реализация которых будет подрывать в целом государственность Украины и в целом деятельности Украины как самостоятельного субъекта международного права", — заявил он.

"Сегодня удалось достичь с нашими западными союзниками понимания и договоренности о том, что Минские договоренности не могут выполняться механически, так как вздумается Путину или российской стороне", — добавил Василенко.

Он заметил, что суть этой договоренности заключается в том, что приоритет отдается реализации положений безопасности Минских договоренностей с целью создания условий для мирного урегулирования в соответствии с нормами и принципами международного права и украинского законодательства.

"Что означает приоритетность положений безопасности? Это означает, что сначала должен быть прекращен огонь полностью, затем — выведены все войска агрессора, это как соединения регулярных, так и нерегулярных вооруженных подразделений РФ, то есть и наемники, должно быть выведено вооружение, имеющееся на оккупированных территориях, и наконец — установление контроля украинской властью над всей линией российско-украинской границы, а потом уже можно говорить о каких-то политических аспектах этих договоренностей", — пояснил дипломат.

"Минские договоренности — это политические договоренности, они не накладывают никаких обязанностей на Украину, они не ратифицированы парламентом, это международные политические договоренности исполнительной власти с целью урегулирования ситуации на Донбассе", — подчеркнул он.

"Для того, чтобы применить любые договоренности, их для начала надо толковать, а толкование любого договора и любых договоренностей необходимо только в соответствии с требованиями международного права, стандартов и национального законодательства взаимодействующих сторон", — заметил дипломат.

Напомним. ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков считает, что страны-участники "нормандского формата" и США не могут изменить ситуацию на Донбассе.