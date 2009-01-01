В Германии Порошенко говорил с Меркель более двух часов

Встреча глав государств уже завершилась, отметил Мельник.

Петр Порошенко и Ангела Меркель Reuters

В субботу, 20 мая, в Германии завершились переговоры между президентоми канцлером Германии

Об этом в своем Twitter-аккаунте написал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

В то же время он уточнил, что политики говорили более двух часов.

"Завершились переговоры двух лидеров — президента Порошенко и канцлера Ангелы Меркель, которые длились более двух с половиной часов", — отметил дипломат.

Завершилися переговори двох лідерів - Президента .@poroshenko та Канцлера Ангели Меркель, які тривали понад дві з половиною години pic.twitter.com/BpQi3SLnHe — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 20 травня 2017 р.

Напомним, встреча Петра Порошенко с Ангелой Меркель проходила в замке под Берлином, который является резиденцией федерального правительства Германии. В ее ходе президент, в частности, заявил, что "минский процесс" для разрешения конфликта на Донбассе нужно вернуть в конструктивное русло.