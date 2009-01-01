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В Германии Порошенко говорил с Меркель более двух часов

Вчера, 18:30

Встреча глав государств уже завершилась, отметил Мельник.

Порошенко,Меркель
Петр Порошенко и Ангела Меркель Reuters
В субботу, 20 мая, в Германии завершились переговоры между президентом Петром Порошенко и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом в своем Twitter-аккаунте написал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

В то же время он уточнил, что политики говорили более двух часов.

"Завершились переговоры двух лидеров — президента Порошенко и канцлера Ангелы Меркель, которые длились более двух с половиной часов", — отметил дипломат.

Напомним, встреча Петра Порошенко с Ангелой Меркель проходила в замке под Берлином, который является резиденцией федерального правительства Германии. В ее ходе президент, в частности, заявил, что "минский процесс" для разрешения конфликта на Донбассе нужно вернуть в конструктивное русло.

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Германия, Порошенко, Меркель, переговоры, Мельник
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