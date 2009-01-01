В Киеве охранники Медведчука избили журналистов у VIP-терминала аэропорта, опубликовано видео

Журналистов толкали, били, отбирали камеру.

Виктор Медведчук Reuters

Опубликовано видео инцидента, который произошел 7 ноября у VIP-терминала аэропорта "Киев", в ожидании прилета кума президента РФ Владимира Путина

Съемочная группа программы "Схемы" в составе журналистов Михаила Ткача и Ярослава Бондаренко, а также оператора Кирилла Лазаревича (псевдо Бен Цион Лазаревич) ожидала прилета из России Виктора Медведчука, написал Ткач в Facebook.

Однако им помешали: журналистов толкали, били, отбирали камеру. Они уверены, что нападение совершили охранники Медведчука.

"Как вели себя охранники во время прилета самолета Медведчука из России? Я не знаю, как комментировать то, что вы увидите на этом видео. Это лишь небольшой кусок. Все остальное завтра в эфире", — написал Ткач.

"К сожалению, безнаказанность тех, кто препятствует, заламывает руки и бьет журналистов, провоцирует еще большую дерзость. С молчаливого согласия тех, кто должен гарантировать свободу слова в Украине или делает это только на словах, украинские журналисты превращаются в пушечное мясо", — отметил он.

Ткач считает, что заявление в полицию писать надо, но сомневается в его результативности.

"После нападения сотрудников УГО на нашу съемочную группу во время свадьбы генпрокурорского сына прошло почти два месяца. Результат? Одно следственное действие — нас допросили. И на этом все", — напомнил журналист.

Напомним, ранее сообалось, что из Конотопа сторонников кума Путина выгнали взашей.

Видео: @corruption.schemes.