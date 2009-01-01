В Польше снова разразились новым угрожающим заявлением в адрес Украины

Украина принимает сегодня решения, ставящие под сомнение заявления о стратегическом партнерстве, заявил Цихоцкий.

TVN24

Решения, которые сейчас принимает Украина , ставят под сомнение партнерство между странами.

Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий, сообщает польский портал PAP, пишет Европейская правда.

"Украина принимает сегодня решения, ставящие под сомнение заявления о стратегическом партнерстве", — заявил заместитель министра.

В то же время, по его словам, Украина не принимает достаточно решений, способствующих историческому диалогу.

В первою очередь, по словам Цихоцкого, Польшу беспокоит "непонятное, скандальное решение украинских государственных служащих запретить поиск и эксгумацию останков польских жертв военных конфликтов в Украине".

Кроме того, Сейм Польши принял закон о создании новой организации под названием "Институт солидарности и мужества", благодаря которой правящая партия "Право и справедливость" хочет "опровергать ложь о последствиях несправедливой исторической политики".

Возглавит новую организацию министр культуры и национального наследия страны Петр Глинский.

По его мнению, Польша нуждается в серьезной исторической политике и серьезных исследованиях в этой сфере.

"В течение десятков лет очень важные разделы польской истории не исследовались. Мы должны наверстать упущенное, поэтому нам нужна серьезная научная организация, которая будет заниматься анализом польской истории и вести ответственную историческую политику", — сказал министр.

Принятый Сеймом закон теперь должен рассмотреть Сенат, после чего его должен подписать президент.

Стоит также отметить, накануне польское правительство представило депутатам Сейма информацию об актуальных отношениях Польши с ближайшими соседями, в частности с Украиной. С соответствующим ходатайством обратилась оппозиционная партия "Гражданская платформа".

Представляя информацию, Цихоцкий заявил, что польское правительство должно реагировать "на ситуацию, когда мы видим решение наших партнеров, даже наших союзников, которые противоречат отношениям союзников, партнеров или соседей".

По его словам, примером этого является "непонятное, скандальное решение украинских государственных служащих запретить поиск и эксгумацию останков польских жертв военных конфликтов в Украине".

Цихоцкий также заявил об обеспокоенности заявлениями главы Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, который "в публичных заявлениях признает кладбище в Быковне незаконным".

"Мы поддерживаем конструктивный контакт на различных уровнях, включая высший, президентский, где пытаемся эти вопросы прояснить", — сказал он.

Напомним, Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович прокомментировал запрет на въезд в Польшу.

По его словам, проблема заключается в том, что причиной запрета моего въезда на территорию Польши, по сути, является мое требование как должностного лица к нашим польским партнерам — соблюдать украинское законодательство на украинской территории. А такая причина — это нечто совершенно невиданное и скандальное в истории мировой дипломатии. И это пощечиной всей Украине, а не мне лично.

8 ноября из-за эскалации напряженность в отношениях между Украиной и Польшей президент Украины Петр Порошенко выступил с инициативой провести заседание консультационного Комитета президентов двух стран

Ранее журналист Виталий Портников жестко высказался о претензиях властей Польши к Украине: как "капризные маленькие дети".

Подробнее на тему читайте в материале "Главреда" "Варшава идет ва-банк. Почему испортились отношения Украины и Польши".

фото: tvn24.