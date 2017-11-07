Варшава идет ва-банк. Почему испортились отношения Украины и Польши

Последние заявления министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского демонстрируют, что Польша взяла курс на обострение отношений с Украиной. Между стратегическими партнерами (факт партнерства Ващиковский пока не отрицает) разногласия были и раньше, но сегодня они приобрели особенно острый характер.

В своем интервью телеканалу TVP и во время общения с прессой во Львове, где шеф польской дипломатии демонстративно отказался от посещения музея "Тюрьма на Лонцкого", Витольд Ващиковский подчеркнул, что в Польшу не будут допускать граждан Украины, "носящих форму дивизии СС "Галичина" и препятствующих обустройству мест исторической памяти поляков". По его мнению, украинский МИД легковесно использует формулу "Прощаем и просим прощения" (Ващиковский нарочно упускает из виду, что она была внедрена в польско-украинские отношения президентами Кучмой и Квасьневским).

Глава польского МИДа полагает, что Украина использует Польшу в своих интересах, и в этом заявлении звучит нотка обиды, что Варшава не оказалась среди участников переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. Мартовская попытка, предпринятая Ващиковским вместе с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном, оказалась безрезультатной.

Особой пикантности заявлениям Ващиковского придают два факта. Несколько недель назад на страницах популярного издания Rzeczрospolita он уверял читателей, что польско-украинские отношения являются примером стратегического партнерства, и проблемы в них не засовываются под сукно, а успешно обсуждаются. В последние дни в Польше ожидают ротации правительства Беаты Шидло, и министр иностранных дел, по мнению большинства наблюдателей, является "слабым звеном". Поэтому делает острые заявления, которые позволят ему продолжить карьеру уже в качестве депутата Сейма (в Польше министр может совмещать работу в правительстве и законодательном органе). Не будем забывать, что летнее обещание Ващиковского "Украина с Бандерой в Европу не войдет" является ретрансляцией аналогичного заявления Ярослава Качиньского – "начальника" современной Польши.

Польская власть с настойчивостью, достойной лучшего применения, стремится добиться права на легализацию польских мест памяти на украинской территории, но при этом не отреагировала на демонтаж памятника воинам УПА в Грушовичах. Действительно, для поляков вопросы памяти об усопших выглядят традиционно более весомыми, чем для украинцев (День всех святых там выходной и посвящен посещению кладбищ), однако вряд ли это повод диктовать Украине условия, на которых та должна действовать, чтобы добиться благосклонности Варшавы. Представители польской элиты, похоже, игнорируют тот факт, что Украина отражает гибридную агрессию России, ей необходимы не только новые герои, но и связь с предыдущими событиями борьбы за Украину. В Кремле, кстати говоря, отлично понимают проблему, и раз за разом подбрасывают новые поводы для раздражения польских политиков.

Стоит напомнить еще о нескольких моментах. Инициативы "ПиС" по внесению изменений в Конституцию в части реформирования судебной системы вызвали протесты внутри страны и обеспокоенность в Европейском Союзе. Тема преобразования судов остается предметом обсуждения президента Анджея Дуды и неформального, но влиятельного лидера страны Ярослава Качинского. Однако в Европейском Союзе неоднократные выпады в свой адрес со стороны Варшавы могут и перестать воспринимать терпеливо и с пониманием, что чревато негативными последствиями для польской экономики, которая и без того вскоре лишится финансовой подпитки из европейских фондов развития.

Кстати, об экономике. Порядка миллиона украинских трудовых мигрантов заметно помогают Польше быть экономическим лидером Центральной Европы, в массе своей ведут себя лояльно власти и законопослушно, как и несколько десятков тысяч украинских студентов. Их присутствие в Польше помогает тамошним политикам заявлять в Брюсселе, что она приняла порядка миллиона украинских беженцев и не собирается давать приют беженцам с Ближнего Востока и Северной Африки, хотя на самом деле счет гражданам Украины, ставшими беженцами, идет на десятки.

Украина, по сути, стала заложницей предвыборной риторики правящей в Польше партии "Право и справедливость", которая активно готовится к местным выборам. Проиграть их "ПиС" не может себе позволить, более того, рассчитывает улучшить результаты в 2018 году по сравнению с 2014 годом. Для этого "Право и справедливость" интенсивно заигрывает со своим электоратом, стремясь показать ему свою непримиримость в чувствительных вопросах. Это означает, что антиукраинские выпады будут продолжаться, независимо от того, кто сменит Ващиковского на посту министра иностранных дел. Очевидно, стратегическое партнерство между Украиной и Польшей требует действенной перезагрузки путем откровенного диалога о существующих проблемах.

Евгений Магда