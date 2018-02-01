Военный эксперт назвал глобальную цель Путина

Глава РФ будет фокусироваться на ведении подрывной деятельности в украинском политикуме, считает Бадрак.

Очень сложно рисовать реальное восприятие Владимира Путина, отметил эксперт Reuters

Глава "Центра исследований армии, конверсии и разоружения", военный эксперт Валентин Бадрак заявил, что для президента Российской Федерации Владимира Путина глобальной целью является разрушение самой основы Украины как независимого государства.

Военный рычаг для главы России — не основной, рассказал аналитик в интервью "Апострофу".

"Безусловно, для Путина глобальная цель — это разрушение самой основы Украины как независимого государства… Он понимает, что с наличием ограниченных ресурсов, которые сейчас есть у России, с наличием жесткого противодействия со стороны основных игроков мировой арены, прежде всего США, ему нет смысла затевать какую-то атаку а-ля пробить коридор в Крым или захватить часть Левобережной Украины", — отметил собеседник.

По его словам, "скорее, ситуация выглядит так: он готов угрожать Украине, трактуя всему миру, что на территории Украины идет якобы война между Россией и Соединенными Штатами, хотя мы понимаем, что это такой хитрый фейк".

"Но при этом он будет фокусироваться на ведении подрывной деятельности в украинском политикуме. Вот это для него гораздо более интересная идея. Изменив парадигму власти, он получает другое государство, получает всю Украину, как говорится, на тарелочке с голубой каемочкой, то есть для себя как часть империи. Вот это его цель", — считает эксперт.

"Но я думаю, что он очень недооценивает то, как изменилась ментальность украинцев в процессе этой войны. Я думаю, что Путин либо просто этим мало интересуется, либо его ограждают от основной информации, либо он живет в какой-то другой реальности, в которой он не рассматривает саму Украину как участника событий, а рассматривает только как некий субъект, который он использует в своей борьбе с западным миром", — заявил он.

Бадрак добавил, что "очень сложно рисовать реальное восприятие Путина". "Но то, что оно базируется на его украинофобстве, болезненном представлении о том, что он окружен врагами, как раз породило те идеи, которые он транслирует", — сказал аналитик.

Ранее журналист и телеведущий Евгений Киселев говорил, что не видит в России у режима президента Владимира Путина ни политического, ни экономического, ни военного, ни дипломатического ресурса для большой войны против Украины.