ДТП в Польше. Пьяный украинец на грузовике протаранил легковушку, есть погибшие и пострадавшие

Автомобили стояли в пробке, поскольку неподалеку произошла другая авария, украинский водитель грузовика не заметил машины.
Об этом идет речь в сообщении "Польского радио".
Отмечается, что недалеко от транспортных развязок Бжезимеж и Вроцлав Восток в машины, стоявшие в дорожном заторе, на полной скорости въехал грузовик. Погибли два человека, которые ехали в одном из легковых автомобилей, стоявших в пробке. Виновником ДТП является гражданин Украины. По информации полиции, мужчина употреблял перед этим алкоголь.
В результате ДТП погибли два жителя Подкарпатского воеводства. Обоим погибшим мужчинам было примерно по 30 лет. Еще четыре человека получили травмы, один — тяжелые.
Полиция информирует, что автомобили стояли в пробке, поскольку неподалеку произошла другая авария. Украинский водитель грузовика не заметил машины и влетел в них на полной скорости. Протараненный легковой автомобиль въехал в другой грузовик, стоявший впереди.
Спасателям пришлось срезать крышу, чтобы вытащить людей из транспортного средства.
Как отмечается, в организме украинца было обнаружено 0,4 промилле алкоголя.
Напомним, ранее сообщалось, что в Польше украинский заробитчанин жестоко расправился с футболистом.
Фолто: @strzelin998.