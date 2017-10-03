ДТП в Польше. Пьяный украинец на грузовике протаранил легковушку, есть погибшие и пострадавшие

В Польше произошло дорожно-транспортное происшествие на ремонтируемом участке автомагистрали A4 в направлении Вроцлава, в результате которого погибли два человека.

Об этом идет речь в сообщении "Польского радио".

Отмечается, что недалеко от транспортных развязок Бжезимеж и Вроцлав Восток в машины, стоявшие в дорожном заторе, на полной скорости въехал грузовик. Погибли два человека, которые ехали в одном из легковых автомобилей, стоявших в пробке. Виновником ДТП является гражданин Украины. По информации полиции, мужчина употреблял перед этим алкоголь.

В результате ДТП погибли два жителя Подкарпатского воеводства. Обоим погибшим мужчинам было примерно по 30 лет. Еще четыре человека получили травмы, один — тяжелые.

Полиция информирует, что автомобили стояли в пробке, поскольку неподалеку произошла другая авария. Украинский водитель грузовика не заметил машины и влетел в них на полной скорости. Протараненный легковой автомобиль въехал в другой грузовик, стоявший впереди.

Спасателям пришлось срезать крышу, чтобы вытащить людей из транспортного средства.

Как отмечается, в организме украинца было обнаружено 0,4 промилле алкоголя.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше украинский заробитчанин жестоко расправился с футболистом.

Фолто: @strzelin998.