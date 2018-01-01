Кровавое ДТП в Кривом Роге: подозреваемого перевели в СИЗО

Водителя иномарки вчера вечером отправили в Криворожский следственный изолятор.

Водителя иномарки, подозреваемого в совершении кровавого ДТП в Кривом Роге, перевели в СИЗО dp.dsns.gov.ua

В среду вечером, 2 мая, в Кривом Роге Днепропетровской области водителя автомобиля Mazda Александра Волкова, подозреваемого в совершении масштабной смертельной аварии в городе, перевели из больницы в следственный изолятор.

Мужчина находится в медсанчасти Криворожского СИЗО, сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры региона.

"По разрешению врачей вчера, 2 мая, вечером подозреваемый был передан в Криворожский следственный изолятор…", — отметили в ведомстве.

Напомним, 17 апреля утром в Кривом Роге на перекрестке улицы Героев АТО и проспекта Металлургов произошла авария с участием авто Mazda, маршрутного такси и автобуса, сначала сообщалось о восьми жертвах, а позже их количество возросло до 11.

Через несколько дней суд арестовал Александра Волкова на два месяца без права на внесение залога. СМИ писали, что у водителя иномарки диагностировано онкологическое заболевание, он находился в больнице под конвоем.

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