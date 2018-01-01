Подробности жуткого убийства молодой женщины в Одессе: новые фото и видео

Тело 29-летней женщины обнаружили родители.

Как выяснили журналисты "Думской", тело 29-летней женщины обнаружили родители.

По словам отца убитой, вчера в районе обеда его бывшая жена (мать Анны) почувствовала неладное, так как дочь не отвечала на телефонные звонки. Не отвечала она и на звонки своего отца и старшей сестры, поэтому вечером родители поехали к ней домой.

"Примерно в 10 вечера вошли и обнаружили ее напротив двери. Она была накрыта одеялом. Сначала я думал, что ей стало плохо, но, когда стал поднимать, понял, что она мертвая. Сразу вызвали полицию, которая приехала в течение 10 минут с собаками", — рассказывает Валерий.

Голову несчастной, по его словам, так и не нашли. Правоохранители работали всю ночь, обыскали округу, но тщетно.

Также стало известно, что женщина работала предпринимателем, держала несколько торговых точек на "Привозе".

В полиции считают, что преступник (или преступники) пошел на убийство из корыстных побуждений, а труп обезглавил, чтобы пустить следствие по ложному следу.

Напомним, 27 февраля примерно в 23.00 правоохранителям сообщили, что найдено тело молодой девушки без голоовы.