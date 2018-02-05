В Киеве драка переросла в стрельбу, есть раненый, фото и видео с места события

Правоохранители опрашивают свидетелей и устанавливают подробности случившегося.
По предварительным данным, во дворе многоэтажки произошла драка, во время которой открыли огонь, сообщает Информатор.
"Автомобиль BMW выезжал со двора, в авто находились двое человек. Неизвестному мужчине не понравилось как они ехали и он ударил ногой по машине. Ребята, которые были в авто, сделали замечание. Потом состоялась словесная перепалка, потом драка", – говорится в сообщении Киев Оперативный.
Потом, через несколько секунд прозвучали выстрелы (с обеих сторон). Ударившись об автомобиль, раненый мужчина скрылся в одном из подъездов.
"В меня из травмата стреляли три человека. Ранили правую ногу и скрылись", — рассказал мужчина.
Ему в одной из скорых оказали первую медицинскую помощь. От дальнейшей госпитализации пострадавший отказался.
На место происшествия прибыли две скорых помощи, следователь и несколько отрядов патрульной полиции. Правоохранители опрашивают свидетелей и устанавливают подробности случившегося.
Напомним, в Николаеве в ночь на 3 февраля произошло ДТП со стрельбой.