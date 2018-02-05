В Киеве драка переросла в стрельбу, есть раненый, фото и видео с места события

В воскресенье, 4 февраля, в Киеве во дворе одного из многоэтажных домов на улице Княжий Затон ранили мужчину.

По предварительным данным, во дворе многоэтажки произошла драка, во время которой открыли огонь, сообщает Информатор.

"Автомобиль BMW выезжал со двора, в авто находились двое человек. Неизвестному мужчине не понравилось как они ехали и он ударил ногой по машине. Ребята, которые были в авто, сделали замечание. Потом состоялась словесная перепалка, потом драка", – говорится в сообщении Киев Оперативный.

Потом, через несколько секунд прозвучали выстрелы (с обеих сторон). Ударившись об автомобиль, раненый мужчина скрылся в одном из подъездов.

"В меня из травмата стреляли три человека. Ранили правую ногу и скрылись", — рассказал мужчина.

Ему в одной из скорых оказали первую медицинскую помощь. От дальнейшей госпитализации пострадавший отказался.

На место происшествия прибыли две скорых помощи, следователь и несколько отрядов патрульной полиции. Правоохранители опрашивают свидетелей и устанавливают подробности случившегося.

Напомним, в Николаеве в ночь на 3 февраля произошло ДТП со стрельбой.