В Киеве СБУ задержала офицера-дезертира, сотрудничавшего с ФСБ

В столице Украины провели спецоперацию по задержанию долго скрывавшегося в Крыму офицера-дезертира.

Сотрудники спецподразделений СБУ Открытые источники

Сотрудники Службы безопасности Украины в ходе совместной со следователями военной прокуратуры и Службы военного правопорядка задержали в Киеве дезертира, занимавшего должность начальника связи и командира гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона.

Такое сообщение сегодня, в понедельник, 20 ноября, опубликовали представители пресс-службы СБУ.

По их данным, мужчина в августе позапрошлого года самовольно покинул воинскую часть, которая дислоцировалась в Донецкой области, и отправился на территорию временно аннексированного Крыма.

Согласно информации оперативников СБУ, там он пытался получить временное убежище. Кроме того, мужчина находился на связи с сотрудниками ФСБ, которым передавал известную ему информацию о силах Антитеррористической операции.

В ноябре нынешнего года он прибыл в Киев для решения личных вопросов. Задержали его оперативники СБУ перед возвращением в Крым.

Сейчас мужчина доставлен в расположении Службы военного правопорядка для дальнейшего конвоирования в военную прокуратуру Донецкого гарнизона.

Продолжается досудебное следствие.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области бывший военный-дезертир получил шесть лет колонии.