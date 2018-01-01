В Мариуполе устроили стрельбу из BMW

Возможные злоумышленники задержаны, отметили в полиции.

В Мариуполе из иномарки обстреляли мужчину facebook.com/MariupolPolice

В Мариуполе Донецкой области четверо неизвестных злоумышленников из автомобиля BMW обстреляли прохожего из пневматического пистолета и скрылись.

Правоохранители задержали возможных злоумышленников — компанию молодых людей, говорится на странице патрульной полиции региона.

"В полицию обратился житель Левобережного района, который сообщил, что четверо неизвестных на автомобиле BMW открыли по нему стрельбу из пневматического пистолета, после чего поехали в сторону аптеки", — добавили в ведомстве.

Пострадавший описал копам злоумышленников и машину. "На улице Киевской полицейские заметили и остановили указанный автомобиль. Внутри находились три брата 32-х, 29-ти и 23-х лет, а также их друг 33-х лет", — отмечается в материале.

При поверхностной проверке правоохранители никакие подозрительные вещи у граждан не нашли, но у них возникло подозрение, что в авто может находиться оружие. На место происшествия вызвали следователей, при понятых была проведена проверка машины. В салоне правоохранители нашли и изъяли пули от пневматического пистолета.

Ранее сообщалось, что в Соломенском районе Киева мужчина из окна квартиры стрелял по окнам жилых домов, злоумышленник задержали полицейские. Узнать больше об инцидентах можно здесь.