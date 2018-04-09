В Киеве мужчина обстреливал окна жилых домов: подробности

Сотрудники полиции задержали мужчину, стрелявшего по окнам жилых домов в Соломенском районе столицы Украины.

Соответствующее сообщение в понедельник, 9 апреля, опубликували представители Отдела коммуникации Главка Нацполиции по Киеву.

К правоохранителями обратилась жительница Соломенского района и рассказала, что окно ее квартиры по улице Митрополита Липкивского внезапно повредила пуля. Буквально через несколько минут такое же сообщение поступило от жительницы дома по соседству.

По вызову выехал полицейский патруль, а также сотрудники следственно-оперативных групп территориального и Главного управлений полиции. Правоохранители осмотрели оба дома. В окнах квартир они обнаружили отверстия, оставленные, по всей видимости, пистолетным пулями. Эксперты извлекли два таких боеприпаса .

Было установлено, что стреляли из окна квартиры, расположенной точно напротив домов пострадавших.



Сейчас подозреваемый в совершении стрельбы задержан. Во время обыска его квартиры полицейские изъяли пистолет, патроны к нему и стреляную гильзу. Открыто уголовное производство. Расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в центре Киева неизвестные открыли стрельбу в стрип-баре.