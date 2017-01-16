Взрывы и стрельба на Житомирщине. В результате янтарных разборок есть погибший и раненые

Около двухсот человек собрались на центральной площади Олевска, на месте ночной стрельбы, требуя у правоохранителей навести порядок.

В результате янтарных разборок есть погибший Facebook Александра Николайчука

В ночь на понедельник, 16 января, в Житомирской области на центральной площади города Олевск произошло столкновение между несколькими десятками мужчин с применением оружия.

В результате шесть человек получили ранения, один погиб, сообщается на сайте полиции.

"По предварительной информации, конфликт возник как на бытовой почве, так и в результате криминальных разборок между местными жителями и приезжими из Львовской области", — сказано в сообщении.

В результате огнестрельные ранения получили семь человек: четверо — жители Олевского района и еще трое — львовяне, один из которых умер во время оказания ему медицинской помощи. Раненые госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Полиция начала уголовное производство по статье покушение на убийство (ст.15 и ст. 115 УК) и хулиганство (ч.4 ст.296) Уголовного кодекса Украины.

Установлены часть участников конфликта и все их транспортные средства.

По данным начальника главного управления Нацполиции в Житомирской области Вячеслава Печененко, конфликту предшествовало выяснение отношений накануне между мужчинами в кафе и на дискотеке, сообщил он в Facebook.

В то же время депутат Житомирского областного совета Александр Николайчук в Facebook сообщил, что в ходе столкновения приезжие бросили в толпу гранату.

"Около 12 часов ночи в центр Олевска приехали по меньшей мере три автомобиля, среди которых микроавтобус. Из авто выбежали неизвестные лица спортивной внешности, вооруженные пистолетами и винтовками. Они начали расстреливать молодых ребят, которые находились вблизи кафе и парковки. Во время массового столкновения кто-то из приезжих бросил в толпу гранату, как следствие, много молодых людей получили ранения различной степени", — отметил он.

В то же время, 16 января, около двухсот человек собрались на центральной площади Олевска, на месте ночной стрельбы, требуя у правоохранителей навести порядок и провести справедливое расследование и угрожая перекрыть международную трассу Киев-Кузнец-Ягодин, пишет "Житомир.info".

"Собралось около двух сотен человек, которые требуют от полиции навести порядок, потому что считают недопустимым применение огнестрельного оружия в мирном городе. Если полиция не наведет порядок, обещают перекрыть автотрассу Киев-Варшава", — передает корреспондент.

Вместе с тем в пресс-службе прокуратуры Житомирской области подтвердили информацию о том, что области объявлен оперативный план-перехват "Сирена", а на месте происшествия изымаются гильзы, фрагменты взрывного устройства и другие доказательства, устанавливаются свидетели и очевидцы происшествия.

"По факту инцидента с применением автоматического оружия, произошедшего в г. Олевске в воскресенье, 16 января 2017 года и привел к гибели человека, начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.15 (покушение на преступление), п. 1, 7 ч.2 ст.115 (умышленное убийство двух или более лиц из хулиганских побуждений) УК Украины. Досудебное расследование проводится следственным управлением Главного управления Нацполиции в области, процессуальное руководство осуществляется прокуратурой Житомирской области. В воскресенье, 16 января 2017 года, в г. Олевске, около 00.30 час. произошел конфликт между местными жителями и другими лицами, которые применили автоматическое оружие, в результате чего ранены 7 человек, один из которых от полученных огнестрельных ранений скончался в больнице. После стрельбы злоумышленники сели в автомобили "Mitsubishi Pajero" серого цвета, "Škoda" темного цвета и "Ford Transit" синего цвета и скрылись с места происшествия", — говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, на Ровенщине повязали банду рецидивистов, которые "трясли" незаконных копателей.

Фото: Фейсбук А.Николайчука, Фейсбук В.Печененко, zhitomir.info.