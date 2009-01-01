"Динамо" укрепляет оборону. Защитник сборной Хорватии продолжит карьеру в Киеве — СМИ

Трансфер будет оформлен в ближайшие дни.
У футболиста было несколько предложений из Турции, но в итоге Пиварич решил остановить свой выбор на киевском клубе, сообщает sport.ua.
Отмечается, что трансфер будет оформлен в ближайшие дни.
В минувшем сезоне Пиварич провел за загребское "Динамо" 35 матчей во всех турнирах, где забил 1 мяч.
Ориентировочная стоимость футболиста составляет 2 миллиона евро.
Напомним, ранее сообщалось, что румынский полузащитник может обойтись "Динамо" в полмиллиона евро.
Фото: goldengoal.sm.