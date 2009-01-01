Сегодня, 14:38 RSS

"Динамо" укрепляет оборону. Защитник сборной Хорватии продолжит карьеру в Киеве — СМИ

Сегодня, 14:15

Трансфер будет оформлен в ближайшие дни.

Йосип Пиварич
Йосип Пиварич goldengoal.sm
Киевское "Динамо" может пополниться 28-летним левым защитником загребского "Динамо" и сборной Хорватии Йосипом Пиваричем.

У футболиста было несколько предложений из Турции, но в итоге Пиварич решил остановить свой выбор на киевском клубе, сообщает sport.ua.

Отмечается, что трансфер будет оформлен в ближайшие дни.

В минувшем сезоне Пиварич провел за загребское "Динамо" 35 матчей во всех турнирах, где забил 1 мяч.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет 2 миллиона евро.

Напомним, ранее сообщалось, что румынский полузащитник может обойтись "Динамо" в полмиллиона евро.

Фото: goldengoal.sm.

Теги:  
Динамо, трансфер, защитник, Пиварич, Хорватия
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...