Румынский полузащитник может обойтись "Динамо" в полмиллиона евро

Киевское "Динамо" может пополниться румынским полузащитником "Ботошани" Каталином Голофкой.

Владелец "Ботошани" Валериу Ифтиме сообщил, что у хавбека есть предложение от киевлян. Однако для того, чтобы приобрести Голофку, "бело-синим" необходимо заплатить "Ботошани" 500 тысяч евро, пишет sportarena.com.

"У Голофки есть предложение от "Динамо". Готов расстаться с ним, однако не меньше, чем за 500 тысяч евро", — цитирует слова президента румынского клуба Digisport.ro.

Примечательно также, что самого игрока Ифтиме характеризирует как недостаточно дисциплинированного.

"У Голофки были проблемы с дисциплиной в прошлом сезоне. Летом я ему рекомендовал поработать над этим. Для 27-летнего футболиста, который не играет на высоком уровне, дисциплина — это важный вопрос".

Договор полузащитника с "Ботошани" истекает летом следующего года. Он начинал карьеру в сучавском "Рапиде", а с прошлой зимы пребывает на контракте в румынском клубе.

В минувшем сезоне 27-летний хавбек забил 9 голов и сделал 4 ассиста в 37 матчах во всех турнирах. В сезоне-2017/18 на его счету 2 поединка и один гол.

Напомним, ранее сообщалось, что португальский защитник "Динамо" продолжит карьеру в Испании.