Экс-форвард "Днепра" согласился на трансфер в китайский клуб

"Тяньцзинь Цюаньцзянь" предложил Калиничу 12 млн евро в год

Никола Калинич football.ua

Бывший форвард украинского "Днепра", нападающий "Фиорентины" 29-летний игрок национальной сборной Хорватии Никола Калинич дал свое согласие на переход в китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь".

Об этом со ссылкой на издание Football Italia сообщает "Динамо Киев от Шурика".

По информации источника, игроку предложили 12 миллионов евро в год — в десять раз больше, чем он получал в "Фиорентине". Итальянский клуб заработает на трансфере игрока 45 миллионов евро. Любопытно, что главным тренером "Тяньцзинь Цюаньцзянь" является бывший защитник сборной Италии Фабио Каннаваро.

Напомним, Калинич выступал за "Днепр" в 2011—2015 гг., сыграл 86 матчей и забил 37 мячей. Купленный за 5 млн евро нападающий сыграл 55 матчей за "Фиорентину" и забил 21 гол.

Ранее "Главред" сообщал, что один из футбольных клубов Китая предлагал испанскому "Реалу" продать португальского футболиста Криштиану Роналду за 300 млн евро.