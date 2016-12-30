"Реал" — его жизнь. Китайцы предложили за Роналду сотни миллионов евро

Один из футбольних клубов Китая готов платить португальцу 100 млн евро в год, отметил Мендеш.
Один из футбольных клубов Китая предлагал испанскому "Реалу" продать португальского футболиста Криштиану Роналду за 300 млн евро.
Об этом рассказал агент спортсмена Жорже Мендеш, пишет Sky Sport.
В то же время он подчеркнул, что игроку китайцы сулили зарплату в сумме более 100 млн евро в год.
"Но деньги это еще не все. "Реал" — его жизнь", — отметил агент.
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду стал лучшим футболистом мира по итогам 2016 года, а также получил самую престижную индивидуальную награду — "Золотой мяч".