"Реал" — его жизнь. Китайцы предложили за Роналду сотни миллионов евро

Один из футбольных клубов Китая предлагал испанскому "Реалу" продать португальского футболиста Криштиану Роналду за 300 млн евро.

Об этом рассказал агент спортсмена Жорже Мендеш, пишет Sky Sport.

В то же время он подчеркнул, что игроку китайцы сулили зарплату в сумме более 100 млн евро в год.

"Но деньги это еще не все. "Реал" — его жизнь", — отметил агент.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду стал лучшим футболистом мира по итогам 2016 года, а также получил самую престижную индивидуальную награду — "Золотой мяч".