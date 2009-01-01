Экс-полузащитник "Динамо" может продолжить карьеру в Бундеслиге

Гусев является свободным агентом, поэтому может присоединиться к новой команде хоть сейчас.
Об этом сообщает Sportanalytic.com.
Агент игрока Вадим Шаблий ранее признавался, что его клиент ведет переговоры с клубами из Америки и Азии, но дело приобрело новый поворот.
Сейчас в подписании Гусева заинтересован немецкий "Айнтрахт", который согласовывает с игроком и агентом условия потенциального перехода.
Как известно, Гусев является свободным агентом, поэтому может присоединиться к новой команде хоть сейчас.
Напомним, ранее Ярмоленко объяснил, почему "Динамо" не хватает Шовковского и Гусева.