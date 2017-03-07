Экс-полузащитник "Динамо" может продолжить карьеру в Бундеслиге

Экс-полузащитник киевского "Динамо" Олег Гусев ведет переговоры с немецким "Айнтрахтом", которые является середняком Бундеслиги.

Об этом сообщает Sportanalytic.com.

Агент игрока Вадим Шаблий ранее признавался, что его клиент ведет переговоры с клубами из Америки и Азии, но дело приобрело новый поворот.

Сейчас в подписании Гусева заинтересован немецкий "Айнтрахт", который согласовывает с игроком и агентом условия потенциального перехода.

Как известно, Гусев является свободным агентом, поэтому может присоединиться к новой команде хоть сейчас.

Напомним, ранее Ярмоленко объяснил, почему "Динамо" не хватает Шовковского и Гусева.