"Горняки" достаточно быстры и организованны в обороне, говорит наставник английского клуба.

Хосеп Гвардиола Reuters

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировалво втором туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2017/18.

По его словам, дончане — крепкий и реально тяжелый соперник, сообщает пресс-служба "горняков".

"Мы обыграли удивительную команду. Выступили экстраординарно, в особенности во втором тайме. А до перерыва столкнулись с высоким прессингом и не могли преодолеть отличное построение дончан в центре, где действуют Степаненко и Фред. Они используют короткие пасы и провоцируют наших полузащитников выдвинуться вперед, чтобы затем найти и использовать пространство за их спинами", — говорит наставник английского клуба.

"Учитывая работу крайних защитников "Шахтера", в частности левого, а также Марлоса, Тайсона и Бернарда, это отличный механизм — машина. "Горняки" достаточно быстры и организованны в обороне. Так что мы встретились с соперником, который заставил нас сделать очень и очень много для того, чтобы его обыграть. Это важная победа для нас. Поздравляю наших ребят: они заслуживают моего уважения за то, что сегодня совершили", — заметил испанский специалист.

"Конечно, хорошо, что не пропускаем. Однако во втором тайме мы создали большое количество моментов, не использовали их и не реализовали пенальти. Не сделали свое преимущество в счете более стабильным, и случиться могло что угодно. Да, мы не уступили ни в чем, однако дончане — крепкий, реально тяжелый соперник", — подчеркнул "Пеп".

"С "Шахтером" всегда так. Последние 18 лет он постоянно в Лиге чемпионов, иногда выходит в 1/8 и 1/4 финала. Это топ-команда. С ней очень сложно, и именно поэтому я сейчас настолько доволен. Сказал футболистам, что они могут гордиться результатом, поскольку победили один из лучших клубов, с которыми встречались. "Шахтер" — это не одни лонгболы и контратаки. "Горняки" используют контратаки, но при этом их игра весьма взыскательна. Если не задействовать высокий прессинг, как мы это делали, их очень трудно победить", — подытожил Гвардиола.

Ранее "Главред" сообщал, что соперники "МанСити" и "Шахтера" в группе F провели параллельный матч — итальянский "Наполи" одержал победу над "Фейеноордом" — 3:1 и сравнялся по очкам с "горняками".