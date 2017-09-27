Лига чемпионов. Дубль Роналду, триумф "Севильи" и разгром "Монако", обзоры матчей и видео голов

Во вторник, 26 сентября, поздно вечером завершились первые матчи 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА 2017/18. Особо отметим дубль Криштиану Роналду, хет-трики Бен-Йеддера и Кейна, триумф "Севильи" и разгром "Монако".

В группе E испанская "Севилья" победила словенский "Марибор", а московский "Спартак" и английский "Ливерпуль" сыграли вничью.

"Спартак" — "Ливерпуль" — 1:1

Голы: 1:0 — 23 Фернандо, 1:1 — 31 Коутиньо.

"Спартак" — Ребров (Селихов, 68), Боккетти, Кутепов, Джикия, Ташчи, Самедов (Педро Роша, 90), Попов (Мельгарехо, 85), Фернандо, Пашалич, Ещенко, Луис Адриано.

"Ливерпуль" — Кариус, Матип, Морено, Александер-Арнолд, Ловрен, Фирмино, Джан (Вейналдум, 73), Салах, Коутиньо, Мане (Старридж, 70), Хендерсон.

Предупреждения: Джан (7), Боккетти (46), Фирмино (75).

"Севилья" — "Марибор" — 3:0

Голы: 1:0 — 27 Бен-Йеддер, 2:0 — 38 Бен-Йеддер, 3:0 — 83, пенальти Бен-Йеддер.

"Севилья" — Рико, Пареха, Эскудеро, Коршья, Лангле, Васкес (Сарабия, 79), Нзонзи, Корреа, Банега (Писарро, 86), Нолито (Навас, 67), Бен-Йеддер.

"Марибор" — Ханданович, Райчевич, Вилер, Милец, Биллонг, Кабха (Хотич, 74), Врховец, Ахмеди, Пихлер, Бохар (Крамарич, 71), Таварес (Мешанович, 88).

Предупреждение: Эскудеро (56).

В группе F итальянский "Наполи" одержал убедительную победу над "Фейеноордом", сравнявшись по очкам с "Шахтером".

"Наполи" — "Фейеноорд" — 3:1

Голы: 1:0 — 7 Инсинье, 2:0 — 49 Мертенс, 3:0 — 70 Кальехон, 3:1 — 90 Амрабат.

"Наполи" — Рейна, Максимович, Гулям, Хюсай, Кулибали, Гамшик (Зелиньски, 71), Жоржиньо (Диавара, 80), Кальехон (Рог, 73), Аллан, Инсинье, Мертенс.

"Фейеноорд" — Джонс, Сен-Жюст, Хапс, Дикс, Тапия (ван Бек, 78), Триндаде, Бергейс (Ларссон, 86), Торнстра (Басаджикоглу, 69), Боэтиюс, Амрабат, Эль-Ахмади.

Предупреждения: Кулибали (37), Эль-Ахмади (47), Бергейс (54), ван Бек (86), Диавара (90).

В группе G стамбульский "Бешикташ" возглавляет турнирную таблицу, имея лидерство над такими грандами как "Монако" и "Порту". В матче второго тура стамбульцы довольно легко победили дебютанта турнира "Лейпциг". В битве титанов "Порту" с разгромным счетом обыграл "Монако", набрав первые очки в Лиге чемпионов.

"Бешикташ" — "РБ Лейпциг" — 2:0

Голы: 1:0 — 11 Бабел, 2:0 — 43 Талиска.

"Бешикташ" — Фабрисио, Пепе, Эркин, Медель (Уйсал, 70), Тошич, Хатчинсон, Озъякуп, Талиска (Арслан, 81), Куарежма, Бабел, Тосун (Негредо, 90).

"РБ Лейпциг" — Гулачи, Упамекано, Орбан (Кампль, 46), Хальстенберг, Забитцер, Кейта (Брума, 59), Ильзанкер, Демме, Форсберг, Огюстен, Вернер (Клостерманн, 32).

Предупреждения: Орбан (8), Кейта (15), Эркин (17), Фабрисио (90).

"Монако" — "Порту" — 0:3

Голы: 0:1 — 31 Абубакар, 0:2 — 69 Абубакар, 0:3 — 89 Лайюн.

"Монако" — Бенальо, Глик, Жорже, Сидибе, Жемерсон, Лемар (Лопеш, 63), Фабиньо, Геззаль (Кейта, 74), Моутинью, Диакаби (Каррильо, 46), Фалькао.

"Порту" — Касильяс, Фелипе, Теллес, Рикарду Перейра, Маркано, Эррера, Данилу Перейра, Марега, Сержиу Оливейра (Рейес, 86), Браими (Лайюн, 71), Абубакар (Корона, 71).

Предупреждения: Диакаби (9), Фабиньо (33), Эррера (34), Сержиу Оливейра (62), Данилу Перейра (66), Сидибе (83), Касильяс (87).

В группе H дубль Роналду помог мадридскому "Реалу" впервые победить в Дортмунде "Боруссию". Лондонский "Тоттенхэм" одержал убедительную победу на Кипре, обыграв местный АПОЕЛ. "Шпоры" имеют идентичные с мадридским "Реалом" показатели и делят лидерство в группе с "королевским клубом".

"Боруссия" Д — "Реал" М — 1:3

Голы: 0:1 — 18 Гарет Бэйл, 0:2 — 50 Криштиану Роналду, 1:2 — 54 Пьер-Эмерик Обамеянг, 1:3 — 79 Криштиану Роналду

"Боруссия Д": Роман Бюрки, Лукаш Пищек, Омер Топрак, Сократис Папастатопулос, Гонсало Кастро, Марио Гётце (Кристиан Пулишич, 76), Йереми Толжан (Махмуд Дауд, 61), Нури Шахин (Шинджи Кагава, 61), Андрей Ярмоленко, Максимилиан Филипп, Пьер-Эмерик Обамеянг

"Реал Мадрид": Кейлор Навас, Даниэль Карвахаль, Начо Фернандес, Рафаэль Варан, Серхио Рамос, Лука Модрич (Дани Себальос, 90+1), Гарет Бэйл (Лукас Васкес, 86), Иско (Марко Асенсио, 76), Тони Крооc, Карим Бензема, Криштиану Роналду

Предупреждения: Омер Топрак, 52. Юлиан Вайгл, 63. — Гарет Бэйл, 29. Даниэль Карвахаль, 39. Лука Модрич, 40.

АПОЭЛ — "Тоттенхэм" — 0:3

Голы: 0:1 — 39 Кейн, 0:2 — 62 Кейн, 0:3 — 67 Кейн.

АПОЭЛ — Ватерман, Вурос, Лаго, Карлао, Руэда, Винисиус, Нуну Мораиш (Александру, 84), Шаллаи (Макрис, 63), Алонефтис (Фариас, 75), Захид, де Камарго.

"Тоттенхэм" — Льорис, Санчес, Дэвис, Триппьер, Орье (Льоренте, 57), Дайер, Сиссоко (Георгиу, 84), Уинкс, Алдервейрелд, Кейн (Нкуду, 75), Сон Хын Мин.

Предупреждения: Ватерман (39), Винисиус (51), Уинкс (85).

Напомним, в группе F состоялся еще один матч, в котором "Манчестер Сити" уверенно победил донецкий "Шахтер" — 2:0. Голами отметились де Брюйне, 48 и Стерлинг, 90

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