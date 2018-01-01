На Паралимпиаде-2018 лыжница добыла для Украины еще одну медаль

В Пхенчхане в лыжном спринте на 1,5 километра среди женщин победила белоруска.

На Паралимпиаде-2018 украинка заняла третье место в лыжном спринте на 1,5 километра Reuters

В южнокорейском Пхенчхане на зимних Паралимпийских играх-2018 украинская лыжница Оксана Шишкова завоевала для Украины еще одну награду.

Украинка в лыжном спринте на 1,5 километра среди женщин с нарушениями зрения добыла бронзовую награду, говорится на официальным сайте Паралимпиады.

Спортсменка преодолела дистанцию за 4 минуты 45,6 секунды, отстав от лидера — белоруски Светланы Сахненко — на 15,7 секунды. На втором месте оказалась россиянка, выступавшая под нейтральным флагом, Михайлина Лысова.

На Играх наши соотечественники уже завоевали 16 наград, из которых пять — золотые, четыре — серебряные, а семь — бронзовые (с учетом награды Шишковой). В командном зачете Украина занимает третью строчку.

Напомним, Паралимпиада-2018 открылась 9 марта, церемония ее закрытия назначена на 18 число. На соревнования прибыли 567 спортсменов из 49 стран, среди них — 30 паралимпийцев из украинского государства.