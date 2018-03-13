Сборная Украины завоевала пятую золотую медаль на Паралимпиаде-2018

В Южной Корее Украина завоевала пятую золотую медаль на Паралимпиаде-2018.

Чемпионкой в женском биатлоне на 10 км среди участников с нарушениями зрения стала Оксана Шишкова, сообщает официальный сайт соревнований.

26-летняя спортсменка прошла всю дистанцию без ошибок на огневых стрельбищах и уложилась в 38:21,9. Ее ближайшая соперница прошла маршрут за 40:36,8.

Еще одна представительница Украины Ольга Прилуцкая заняла четвертое место с четырьмя незакрытыми мишенями.

Напомним, ранее Тарас Радь на Паралимпиаде завоевал золотую медаль для сборной Украины в биатлонной гонке на 12,5 км среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.