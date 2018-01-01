Олимпиада-2018: определился первый обладатель "золота", фото

В Пхенчхане завершились соревнования в женском скиатлоне.

Шарлотта Калла завоевала "золото" на Олимпиаде-2018 Reuters

В южнокорейском Пхенчхане на зимних Олимпийских играх-2018 определился первый обладатель золотой медали — в женском скиатлоне победу одержала Шарлотта Калла из Швеции.

Лыжница преодолела дистанцию 15 километров за 40 минут 44,9 секунды, говорится на официальном сайте соревнований.

Второй финишировала норвежская спортсменка Марит Бьерген (отставание в 7,8 секунды), третьей — Криста Пярмякоски из Финляндии (10,1), а украинки Татьяна Антипенко и Марина Анцибор пришли к финишу 45 и 53-й (отставание 4 минуты 46,3 секунды и 5 минут 33,3 секунды) соответственно.

Напомним, церемония открытия Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане прошла 9 февраля, первой традиционно на олимпийский стадион вышла сборная Греции. На соревнования приехали 33 украинских спортсмена.

Скиатлон — смешанная лыжная гонка преследования без перерыва, в которой первую половину дистанции (7,5 километров для женщин и 15 километров для мужчин) лыжники проходят классическим стилем, а вторую, после смены лыж, преодолевают коньковым ходом.