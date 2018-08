Старт зимней Олимпиады-2018: яркие фото, видео церемонии открытия

В Пхёнчхане прошла церемония открытия XXIII зимних Олимпийских игр. Почти 3 тысячи спортсменов поборются за награды в 15 видах спорта на XXIII зимних Олимпийских играх.

Первой традиционно на олимпийский стадион вышла сборная Греции.

Всего в параде наций на 35-тысячном стадионе столицы Игр-2018 приняли участие атлеты из 92 стран. Из них шесть стран принимают участие в Играх первый раз. Это – Косово, Малайзия, Нигерия, Сингапур, Эквадор и Эритрея.

Стоит отметить, что сборная Украины будет представлена 33 спортсменами в 9 из 15 видов спорта, а именно: в биатлоне, фигурном катании, санном спорте, фристайле, лыжных гонках, горнолыжном спорте, сноубординге, скелетоне и лыжном двоеборье. Больше всего лицензий - 11 - Украина получила в биатлоне.

Welcome to the Winter @Olympics, @NigeriaOlympic!