Рейтинг ФИФА. Сборная Украины опустилась на 6 позиций после неудачного отбора на ЧМ-2018

Команда Андрея Шевченко опустилась с 24-го на 30 место в рейтинге ФИФА.

ФИФА

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Международная футбольная федерация (ФИФА) обновила рейтинг национальных сборных . Наша команда немного ухудшила свое положение

Команда Андрея Шевченко опустилась с 24-го на 30-е место в этом списке. Виной всему стал неудачный отборочный раунд к чемпионату мира 2018 года, пишет ТСН.

В своей группе Украина сумела занять лишь 3 позицию, что в итоге не дало ей право даже сыграть в стыковых матчах, которые могли бы открыть путь на мировое первенство.

Что касается лидирующей группы, то здесь надо отметить подъем Испании, Франции и Перу.

1 (1). Германия — 1631

2 (2). Бразилия — 1619

3 (3). Португалия — 1446

4 (4). Аргентина — 1445

5 (5). Бельгия — 1333

6 (6). Польша — 1323

7 (8). Франция — 1226

8 (11). Испания — 1184

9 (9). Чили — 1173

10 (12). Перу — 1160

... 30 (24). Украина — 818

... 65 (64). Россия — 563

Напомним, 9 октября, в Киеве сборная Украины проиграла команде Хорватии со счетом 0:2 в заключительном матче группового раунда отбора на ЧМ-2018 и лишилась шансов продолжить борьбу за путевку в мундиаль.