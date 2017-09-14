Рейтинг ФИФА. Сборная Украины поднялась на три строчки, Россия продолжает падение

Международная футбольная федерация (ФИФА) обновила рейтинг национальных сборных.

Сборная Украины улучшила свою позицию на три места и теперь с 888 баллами занимает 24-ю позицию, сообщает fifa.com.

Подопечные Андрея Шевченко в последних двух встречах сыграла со счетом 2:0, но если с турками это была победа, то в Исландии наши парни проиграли.

Лидерами рейтинга остаются сборные Германии (1606 баллов) и Бразилии (1590). Португалия (1386) и Бельгия (1265) вытеснили Польшу (1250) и Швейцарию (1210) из Топ-5.

Отметим также, что соперники сборной Украины по отбору на ЧМ-2018 занимают следующие места:

18 (16). Хорватия — 977

27 (33) Турция — 842

87 (110) Финляндия — 404

184 (180) Косово — 67.

Также отметим, что хозяйка ЧМ-2018 сборная РФ опустилась еще на две позиции и теперь с 558 баллами занимает 64 место.

Напомним, ранее в рейтинге ФИФА сборная Украины съехала на 27-место.