СМИ раскрыли, сколько зарабатывают футболисты в УПЛ

Самые низкие зарплаты — в "Звезде" (0,5-2,2 тыс долларов в месяц), "Черноморце" (0,5-2 тыс долларов), и "Олимпике".

В "Динамо" и "Шахтере" зарабатывают больше всех УНИАН

В украинской Премьер-лиге самые высокие зарплаты в киевском "Динамо" (10-300 тыс долларов в месяц), "Шахтера" (10-300 тыс долларов) и "Зари" (2-20 тыс долларов).

Об этом пишет Sport Arena.

"Днепр" и "Ворскла" платят футболистам 1-15 тыс долларов в месяц, "Карпаты" и "Сталь" — 1-10 тыс в месяц.

"Александрия" платит 2-9 тыс долларов в месяц, "Волынь" — 0,55-5 тыс в месяц.

Самые низкие зарплаты — в "Звезде" (0,5-2,2 тыс долларов в месяц), "Черноморце" (0,5-2 тыс долларов), и "Олимпике" (1,3-1,85 тыс долларов).

Речь идет только о месячной зарплате — без учета премиальных, подъемных и штрафных санкций.

Фото: sportarena.com.