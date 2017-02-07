"Днепр" лишили 6 очков в турнирной таблице Премьер-лиги

За невыполнение ФК "Днепр" решения Дисциплинарного комитета Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) от 22 сентября 2016 года, главную команду лишили 6 турнирных очков.

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Соответствующее письмо поступило в Федерацию футбола Украины от дисциплинарного комитета ФИФА.

После внесения соответствующих изменений в турнирной таблице, ФК "Днепр" опустился на одиннадцатое место турнирной таблицы.

Отметим, что ранее в этом сезоне команда "Днепр" была лишена 6-ти турнирных очков согласно решению ДК ФИФА от 20.10.2016 г. Таким образом, на данный момент у команды 6 очков в турнирной таблице — 4 победы, 6 ничьих, 8 поражений в турнирной таблице (18 набранных баллов).

Напомним, ранее с "Карпат" сняли 6 очков перед стартом чемпионата.