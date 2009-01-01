Драка с поножовщиной между экс-бойцом АТО и сторонником ЛДНР в Киеве, опубликованы фото и видео

Во время задержания мужчина нанес полицейскому удар ножом в ногу, после чего копа госпитализировали.

В Киеве , в ночь на 8 сентября, между двумя мужчинами возник конфликт с дракой и ножевыми ранения.

Инцидент произошел примерно в 4:30 утра на улице Мечниквова,9, возле одного из баров, сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Отмечается, что согласно предварительной информации, конфликт возник из-за того, что один из отдыхающих общественного заведения — боец, который около года назад вернулся с востока Украины. Мужчина услышал, как неизвестный громко прославлял террористические организации ДНР и ЛНР.

Таким образом, они вышли во двор. Сначала просто разговаривали, но сторонник террористов позвал друзей, которые начали изо всех сил избивать мужчину, разбив ему голову. Мужчина не растерялся и достал нож через неравный поединок — 12 против 1.

В это время на место события прибыл наряд Управления полиции охраны в городе Киеве, которых вызвали в заведении. Во время задержания мужчина нанес полицейскому удар ножом в ногу, после чего копа госпитализировали.

Все участники драки были в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Напомним, 5 сентября, в Киеве пьяные цыгане напали на копов, разбили лобовое стекло авто.

фото; видео: facebook.com/KyivOperativ