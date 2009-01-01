Синоптик спрогнозировала, когда в Киеве похолодает

Ближайшей ночью в городе будет свежо, отметила Диденко.
Об этом синоптик Наталья Диденко написала на своей странице в Facebook.
В то же время эксперт уточнила, что ближайшей ночью в городе будет свежо — +2… +5, а вот завтра днем ожидается +10… +12 градусов.
"В Киеве 24 февраля также первая ласточка ощутимого тепла, которое принесет в столицу порывистый юго-западный ветер…", — говорится в сообщении.
Ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида говорил, что в феврале в нашей стране стоит ожидать резких изменений погодных условий. Ознакомиться с его сведениями можно здесь.