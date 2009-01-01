Стрельба с погоней в Киеве. Мужчина, угрожая пистолетом, выгнал водителя и угнал маршрутку

Мужчина под угрозой пистолета выбросил водителя из маршрутки с пассажирами и открыл огонь, но люди успели выскочить.

Сегодня, 2 марта в Киеве на улице Малышко, 15, у АТБ вооруженный мужчина, угрожая пистолетом, выгнал водителя и завладел маршруткой №544.

Ранен один человек, разбиты три авто, бандит скрылся, сообщает dtp.kiev.ua.

Отмечается, что мужчина под угрозой пистолета выбросил водителя из маршрутки с пассажирами и открыл огонь, но люди успели выскочить.

"Началась погоня. На Перова/Навои маршрутка протаранила гражданское авто, пострадал водитель. Через 3 км на кругу на Радужной протаранил полицейскую "Ниву", которая преградила ему движение, патрульные стреляют по Исузу, повреждены колеса и лобовое стекло.

Через 2 км. Бандит выехал к ж/д станции "Троещина", маршрутка не смогла продолжать движение, преступник скрылся.

В результате ранен один человек, предварительно, водитель маршрутки", — говорится в сообщении.

Напомним, 22 февраля, в Шевченковском районе Киева злоумышленники обстреляли иномарку, авто повреждено, никто не пострадал.