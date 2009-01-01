В Киеве копы поймали злоумышленников, которые за час ограбили двух мужчин

Один из пострадавших получил сотрясение мозга, отметили в полиции.

Правоохранители и один из задержанных kyiv.npu.gov.ua

В среду, 25 января, в Киеве, которые за час ограбили двух мужчин.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции столицы.

В ведомстве уточнили, что задержанные напали на прохожих и, применив силу, отобрали мобильный телефон, часы, кошелек.

"Одного из пострадавших направили в больницу с ушибом головы и сотрясением мозга", — отметили в пресс-службе.

Мужчины детально описали нападавших, благодаря чему через некоторое время полицейские задержали грабителей. "Один из них — местный житель, другой — уроженец Черкасской области, оба — не работают", — добавили в отделе коммуникации.

"Следственным отделом Деснянского управления полиции по данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 186 (грабеж) и ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса", — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Киеве силовики прекратили деятельность мощной наркогруппировки, участники которой незаконно ввозили в Украину из одной из стран Евросоюза кокаин и психотропы. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: kyiv.npu.gov.ua