В Киеве парень пытался пронести в правительственный квартал взрывпакет и петарды

Правоохранители остановили злоумышленника на ул. Грушевского.

Вещи злоумышленника kyiv.npu.gov.ua

Во вторник, 21 февраля, в Киеве парень в сумке пытался пронести в правительственный квартал взрывпакет, петарды и радиостанции.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции столицы.

В ведомстве уточнили, что полицейские остановили злоумышленника на ул. Грушевского около 9:30.

"При осмотре его вещей обнаружили взрывной пакет, шесть петард и две радиостанции", — отметили в пресс-службе.

Копы выяснили, что парню 17-лет, он житель Днепропетровской области. "Сведения о событии внесены в Журнал единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции, проводится проверка", — добавили в полиции.

Напомним, днем 20 февраля в Киеве на Крещатике правоохранители на фильтрационном пункте нашли у молодого человека гранату с запалом. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: kyiv.npu.gov.ua