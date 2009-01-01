В Киеве поймали мужчину, который за час совершил три разбоя

Злоумышленник является уроженцем Житомирщины, отметили в полиции.

Задержанный злоумышленник kyiv.npu.gov.ua

В Киевемужчину, который за час в Днепровском районе столицы совершил три разбойных нападения.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции города.

По его данным, злоумышленник является уроженцем Житомирщины, 1973 года рождения, судим за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

"С ножом отобрал 500 гривен у работника киоска по ремонту мобильных, выхватил у женщины пакеты с покупками и набросился на мужчину, который хотел снять деньги с банкомата", — отметили в пресс-службе.

Последний пострадавший начал убегать, поэтому нападавший ранил его в спину. В тот же день злоумышленника задержали дома. Позже выяснилось, что он также под подъездом дома избил пенсионерку.

"Сейчас мужчина находится под стражей, свою вину не признает. В суде во время избрания меры пресечения вел себя неадекватно: раздевался, ругался и обвинял всех в заговоре против него", — добавили в отделе коммуникации.

Следователи собирают все необходимые документы для назначения ему психиатрической экспертизы. Начаты уголовные производства по факту нанесения телесных повреждений и совершению трех разбойных нападений.

Напомним, в конце января в Киеве полицейские поймали двух злоумышленников, которые пытались ограбить нескольких женщин, но потерпели неудачи. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: kyiv.npu.gov.ua