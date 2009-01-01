В Киеве возле подъезда многоэтажки нашли тело выпавшей из окна женщины

Погибшей было 54 года. Она работала врачом-кардиологом, но в последнее время имела проблемы с психическим здоровьем.
Тело женщины в домашнем халате, лежавшее лицом вниз, нашла консьерж из соседнего подъезда, она же вызвала "скорую" и полицию, сообщает "Информатор".
По словам женщины, погибшей было 54 года. Она работала врачом-кардиологом, но в последнее время имела проблемы с психическим здоровьем.
Как сообщили полицейские, женщина выпрыгнула из окна самостоятельно. Точное время события у становить не удалось. Однако консьерж утверждает, что тело погибшей находилось на расстоянии от ветвей дерева, за которое зацепилось при падении.
Кроме того, оно было частично спрятано под лестницей, а значит его двигали до приезда медиков и правоохранителей.
Сообщается, что на месте происшествия отработала следственно-оперативная группа, остался дежурить один экипаж патрульной полиции.
Напомним, 12 февраля, в Киеве женщина выбросила из окна восьмого этажа своего ребенка, кота, а затем выпрыгнула сама.
фото: informator.news