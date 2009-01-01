В Киеве возле подъезда многоэтажки нашли тело выпавшей из окна женщины

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1 / 2 Тело было частично спрятано под лестницей.

Погибшей было 54 года. Она работала врачом-кардиологом, но в последнее время имела проблемы с психическим здоровьем.

Тело было частично спрятано под лестницей.

Сегодня, 13-го марта ранним утром, в Киеве на Оболони возле подъезда многоэтажки по адресу ул. Приречная, 37 было обнаружено тело разбившейся женщины.

Тело женщины в домашнем халате, лежавшее лицом вниз, нашла консьерж из соседнего подъезда, она же вызвала "скорую" и полицию, сообщает "Информатор".

По словам женщины, погибшей было 54 года. Она работала врачом-кардиологом, но в последнее время имела проблемы с психическим здоровьем.

Как сообщили полицейские, женщина выпрыгнула из окна самостоятельно. Точное время события у становить не удалось. Однако консьерж утверждает, что тело погибшей находилось на расстоянии от ветвей дерева, за которое зацепилось при падении.

Кроме того, оно было частично спрятано под лестницей, а значит его двигали до приезда медиков и правоохранителей.

Сообщается, что на месте происшествия отработала следственно-оперативная группа, остался дежурить один экипаж патрульной полиции.

Напомним, 12 февраля, в Киеве женщина выбросила из окна восьмого этажа своего ребенка, кота, а затем выпрыгнула сама.

фото: informator.news