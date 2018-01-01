"Народ живет эгоцентричной жизнью". В Сети сравнили фото мирного Киева и воюющей Луганщины

Вспоминается грустная поговорка старых времен: "Два мира - два Шапиро".

В соцсеть Facebook выложили два фотоснимка Киева и Луганщины, сделанные с высоты птичьего полета.

Их опубликовал на своей странице ветеран АТО, волонтер и советник главы МВД Евгений Терехов. "Два разных фото. Два разных мира. Луганская обл. и Киев... Разница видна налицо. Но в Луганской области война, а Киев этого не видит. Там гибнут ребята, в Киеве гуляют до утра. К сожалению, единицы только знают цену защиты страны и спокойствия людей", - подписал он снимки.

Фото вызвало в основном пессимистические комментарии пользователей украинского сегмента Facebook.

"Жизнь в Украине изменится, когда каждый будет ценить свою землю, ценить каждого воина и каждого погибшего. А не деньги и власть", "Увы, народ живет своей жизнью, как будто это не с ними! Эгоцентризм!!!", "А почему именно Киев? Только в Киеве не видят и гуляют до утра?", − написали они.

Нвпомним, ранее на Луганщине, во временно оккупированном Должанске, подняли флаг Украины.