Тряпкой ЛНР украсили туалет. В оккупированном Должанске подняли флаг Украины, опубликованы фото

В Луганской области в оккупированном Должанске (старое название — Свердловск) неизвестные сорвали "флаг" ЛНР с флагштока возле стадиона им. Горюшкина и водрузили флаг Украины.

Об этом говорится в сообщении группы "Свердловск — ты должен это знать" в "ВКонтакте", сообщает УНИАН.

Отмечается, что также "еще одна ЛНРовская тряпка пропала со здания Горгаза г. Свердловска".

"А на остановке "Поликлиника" неизвестные подпольщики нарисовали украинский флаг краской. Все менты на ушах. Один из снятых флагов удалось найти в общественном туалете. Там ему самое и место", — говорится в сообщении.

Как уточняется в микроблоге "иГор" в Twitter, флаг на остановке "Поликлиника" нарисован уже неделю. Сначала его загораживали кучей пластмассовых ящиков от внешнего взора, теперь и вовсе всё убрали.

Напомним, ранее сообщалось, что в ЛНР украинские партизаны потроллили оккупантов.

Фото: @vdovigor.