"Путин — убийца". В ЛНР украинские партизаны потроллили оккупантов, опубликованы фото

В террористической ЛНР украинские партизаны продолжают троллить российских оккупантов.

Об этом идет речь в сообщении сообщества в Facebook "Луганщина Украина".

Отмечается, что на День Независимости Украины "в оккупированном московитами приграничном с РФ городе Должанск (в прошлом Свердловск) появились антиПукинские надписи".

"...пока одни МГБшники рысачили по Антрациту в поисках бойцов украинского сопротивления, а другие собирали листовки в Луганске, ещё одна наша группа проехалась по пограничному Должанску и донесла правду об оккупантах и Путлере", — сообщают украинские партизаны.

"Примечательно, что соответствующие граффити сделаны на:

1. На заборе воинской части предателей Украины, расположенной по адресу ул. Интернациональная 52 (на месте разворованного оккупантами бывшего РМЗ, надпись " Путин враг народа").

2. У центрального входа в парк им. Героев Сталинградской битвы (ул. А.Барбюса, зас*анный орками за время оккупации, надпись "Путін вбивця вільних людей")", — сказано в сообщении.

Также партизаны сообщили, что поздравили луганчан с Днём Независимости Украины и с Днём шахтёра.

23 августа партизаны подтвердили успешный сброс с БПЛА поздравительных листовок над Луганском.

"Поздравления с Днём Независимости Украины и Днём шахтёра доставлены на оккупированную русскими интервентами территорию Украины с помощью БПЛА группы добровольцев, постоянно поддерживающих движение украинского сопротивления.

Пара БПЛА в очередной раз успешно преодолела хваленную русскую ПВО, сбросила несколько тысяч листовок и успешно вернулась на базу с большим объёмом данных аэроразведки.

В дальнейшем эти данные будут использованы как в интересах действий партизан, так и в интересах подразделений ВС Украины на передовой", — добавили партизаны.

Напомним, ранее партизаны рассказали, как в Луганске взорвали памятник оккупантам.

Фото: @ualuga.