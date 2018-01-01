Названы самые милые знаки Зодиака

Люди, рожденные под знаком Овен, могут зарядить положительной энергией всех, кто окажется рядом с ними.

Самыми милыми являются три знака Зодиака

Самыми милыми из 12 знаков Зодиака являются огненный, воздушный и земной соответственно — Овен, Водолей, а также Дева.

Людям, родившимся под этими знаками, приписывают энергичность, мягкость, умение дарить радость, пишет "Обозреватель".

Издание отметило, что Овны жизнерадостны и способны зарядить положительной энергией всех, кто окажется рядом с ними.

Они самые веселые подружки и самые легкие спутники, никогда не будут осуждать вас или приставать с замечаниями. Родившиеся под этим знаком люди отличаются умением быстро восстанавливаться после ссор, сами готовы первыми попросить прощения, если виноваты.

Водолеи обладают чувство такта, с легкостью готовы терпеть плохое настроение других, могут понять и принять их такими, какими они есть. Представители этого знака также имеют отличное чувство юмора.

Девы размерены и воздушны, всегда выслушают жалобы и дадут дельный совет. С ними легко путешествовать, поскольку они умеют оценить новое и необычное и поддержать во время экстремальных испытаний.

Ранее астролог Влад Росс сделал прогноз для всех знаков Зодиака на май 2018 года — звезды сулят удачный месяц Девам, Близнецам, Рыбам, Стрельцам, а Тельцам, Скорпионам, Водолеям и Львам эксперт обещает не самый лучший период.

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