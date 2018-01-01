Невропатолог объяснил, как улучшить и тренировать память

Самая распространенная причина ухудшения памяти – привычка постоянно спешить.

Невропатолог рассказал о том, как улучшить память. segodnya.ua

Причиной ухудшения памяти может стать не только старость или травма. Постепенное снижение способности запоминать скрывается в нарушениях работы мозга.

Самая распространенная причина ухудшения памяти – привычка постоянно спешить.

Кроме того, мешают мозгу нормально работать такие причины:

постоянные стрессы,

тревога,

переживания,

вредные привычки,

хроническая усталость,

недостаточное количество сна.

Как избежать ухудшения памяти, рассказал невропатолог и декан медицинского факультета Национального медицинского университета им. Богомольца Владимир Мельник:

Ранее ученые нашли способ улучшать человеческую память. В США успешно испытали мозговой протез памяти.

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