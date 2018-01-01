Белорусы проинспектируют украинскую военную часть

Инспекция должна подтвердить, что в этой воинской части не ведется военная деятельность, о которой необходимо уведомить страны-участницы ОБСЕ.

Представители Минобороны Беларуси проинспектируют одну из воинских частей на территории Украины.

Об этом сообщила пресс-служба белорусского оборонного ведомства.

"С 24 по 27 июля в рамках соглашения между правительством Республики Беларусь и Кабинетом министров Украины (...) инспекционная группа Республики Беларусь проведет инспекцию (...) на территории Украины и посетит одну из воинских частей вооруженных сил Украины", сказано в сообщении.

Инспекция должна подтвердить, что в этой воинской части не ведется военная деятельность, о которой необходимо уведомить страны-участницы ОБСЕ. Также белорусская инспекция проверит достоверность сведений, которые Украина предоставила о личном составе, основных системах вооружения и военной технике.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о передаче ОАО "Оршанский авиаремонтный завод" (ОАРЗ) в собственность государства и поручил восстановить его работу.

"Собственника уже здесь нет (акционеры - украинское ПАО "Мотор Сич" (60 процентов акций) и белорусское ЗАО "Системы инвестиций и инноваций" (40 процентов). - Прим.). Все собственники, которые здесь были, отказались сами от этого завода. Поэтому действуйте. Это государственное предприятие с сегодняшнего дня", - заявил Лукашенко.

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