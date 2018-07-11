Беларусь отобрала принадлежавший Украине завод

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о передаче ОАО "Оршанский авиаремонтный завод" (ОАРЗ) в собственность государства и поручил восстановить его работу.

Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента.

"Собственника уже здесь нет (акционеры - украинское ПАО "Мотор Сич" (60 процентов акций) и белорусское ЗАО "Системы инвестиций и инноваций" (40 процентов). - Прим.). Все собственники, которые здесь были, отказались сами от этого завода. Поэтому действуйте. Это государственное предприятие с сегодняшнего дня", - заявил Лукашенко.

ОАО "Оршанский авиаремонтный завод" - ведущее предприятие в Беларуси по капитальному ремонту различных модификаций вертолетов Ми-8 (Ми-17), Ми-24 (Ми-35). Завод имеет аэродром класса "Б", который сертифицирован для эксплуатации воздушных судов типа Ан-124, Ил-76, а также вертолетов всех типов.

В 2012 году по распоряжению Лукашенко госпакет акций ОАРЗ был продан украинской компании "Мотор Сич" и "Системе инвестиций и инноваций.

Украинская и белорусская компании планировали в течение четырех лет инвестировать в предприятие порядка $ 12 млн и создать более 300 рабочих мест. До 2014 года компания "Мотор Сич" обеспечивала 80 процентов потребностей российского авиапрома в вертолетных двигателях. Однако конфликт Москвы и Киева сильно повлиял на работу предприятия, были заблокированы российские поставки.

Ранее сообщалось, что Черноморский судостроительный завод объявлен банкротом.