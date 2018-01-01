Мода на милитаризм: в Крыму дети активно участвуют в военных концертах, фото

Очевидец событий называет происходящее "марафоном скреп".

Детям в Крыму прививают милитаризм Фото: Twitter/RoksolanaToday&Крым

В Сети опубликованы фотографии концерта в Крыму, в котором принимают участие дети , наряженные в военную форму различных фасонов.

"С небольшим перерывом на сгореть в Кемерово, дети продолжают марафон скреп", - пишет RoksolanaToday & Крым в Twitter.

По словам автора снимков, массовые концерты прошли 29-30 марта в Симферопольском и Сакском районах Крыма.

Отмечается, что данное мероприятие – это конкурс "Мы наследники Великой Победы", в котором принимают участие школьники.

"Ведь правду говорят, что нет в России семьи такой, где бы не памятен был свой герой. Мы все – наследники Великой Победы. О героях помнят с детства. Историю нельзя переписать, об этом знают участники нынешнего конкурса, и об этом были их номера", - сказано в аннотации к конкурсу.

Напомним, ранее глава МИД Павел Климкин заявил, что пропагандисты Кремля привезли в аннексированный Крым немецких детей. На инцидент отреагировали в Мюнхене.