На Черниговщине покончил с собой приехавший на учения резервист

Поведение погибшего не давало повода подозревать, что он намерен покончить с собой, говорят в свое оправдание военные.
Как заявило оперативное командование "Север", резервист наложил на себя руки в 4:15 утра. Способ не уточнялся.
"Утром произошло печальное событие: умер человек, который накануне вечером приехал на учебу. Предварительный вывод служебного расследования - самоубийство", - говорится в сообщении.
Также в сообщении говорят, что командир подразделения и все резервисты ночевали вместе в одной палатке.
"Он прибыл в лагерь вечером, на ужине и во время сна вел себя спокойно", - добавили в ведомстве.
По факту проводится расследование, о результатах которого командование части сообщит дополнительно.
Напомним, 4 июня застрелился известный украинский режиссер, продюсер, путешественник и писатель Леонид Кантер.
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