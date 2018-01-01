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На Черниговщине покончил с собой приехавший на учения резервист

Сегодня, 13:40

Поведение погибшего не давало повода подозревать, что он намерен покончить с собой, говорят в свое оправдание военные.

солдаты
Командир и сослуживцы погибшего ничего не видели Минобороны Украины
19 июня на учениях "Северная крепость" на Черниговщине покончил с собой призванный на воинскую службу резервист. Трагедия произошла на территории палаточного городка военных.

Как заявило оперативное командование "Север", резервист наложил на себя руки в 4:15 утра. Способ не уточнялся.

"Утром произошло печальное событие: умер человек, который накануне вечером приехал на учебу. Предварительный вывод служебного расследования - самоубийство", - говорится в сообщении.

самоубийство солдата
Фейсбук ОК "Север"

Также в сообщении говорят, что командир подразделения и все резервисты ночевали вместе в одной палатке.

"Он прибыл в лагерь вечером, на ужине и во время сна вел себя спокойно", - добавили в ведомстве.

По факту проводится расследование, о результатах которого командование части сообщит дополнительно.

Напомним, 4 июня застрелился известный украинский режиссер, продюсер, путешественник и писатель Леонид Кантер.

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Теги:  
армия, учения, Украина, ВСУ, самоубийство, резервист
ПО МАТЕРИАЛАМ:Фейсбук ОК "Север"
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