На Луганщине в результате артобстрела погибли двое сотрудников СБУ

Еще один сотрудник СБУ тяжело ранен.

Погибли двое военнослужащих ЦСО "А" ru.unm.org.ua

Луганской области в результате артиллерийского обстрела погибли двое военнослужащих спецподразделения СБУ "Альфа", еще один тяжело ранен.

"Служба безопасности Украины с прискорбием извещает о трагическом событии в Луганской области. Во время выполнения боевого задания группа сотрудников СБУ, привлеченных к Операции объединенных сил, попала под артиллерийский обстрел. Погибли двое военнослужащих ЦСО "А", еще один тяжело ранен", — сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в Facebook.

Она добавила, что погибли подполковник Руслан Муляр и прапорщик Юрий Журавлев.

Напомним, ранее в штабе ООС сообщили о том, что во время боевых действий погиб один защитник Украины, а четыре — получили ранения.

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