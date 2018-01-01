Польша передала Украине партию переделанной советской бронетехники - СМИ

Поставщиком выступило польское предприятие Wtorplast.

БМП-1 MilitaryArms

Украинские власти заказали партию отремонтированных боевых машин пехоты у польского производителя Wtorplast.

Первая часть моделей "БМП-1АК" уже прибыла на территорию Украины и была передана Сухопутным войскам ВСУ, сообщает агентство "Укринформ".

Согласно имеющимся сейчас данным, БМП-1АК (где "АК" расшифровывается как Анти-кумулятивная) - специальный вариант боевой машины пехоты производства СССР, сделанный польскими оружейниками специально для ВСУ.

Данные машины оборудованы 73-миллиметровой пушкой "Гром" и 7,62-миллиметровым пулеметом, оптическими приборами, приборами ночного видения, а также радиостанцией.

Напомним, ранее сообщалось о том, что бойцы АТО уничтожили вражескую БМП под Докучаевском.