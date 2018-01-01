Польша передала Украине партию переделанной советской бронетехники - СМИ

Поставщиком выступило польское предприятие Wtorplast.
Первая часть моделей "БМП-1АК" уже прибыла на территорию Украины и была передана Сухопутным войскам ВСУ, сообщает агентство "Укринформ".
Согласно имеющимся сейчас данным, БМП-1АК (где "АК" расшифровывается как Анти-кумулятивная) - специальный вариант боевой машины пехоты производства СССР, сделанный польскими оружейниками специально для ВСУ.
Данные машины оборудованы 73-миллиметровой пушкой "Гром" и 7,62-миллиметровым пулеметом, оптическими приборами, приборами ночного видения, а также радиостанцией.
Напомним, ранее сообщалось о том, что бойцы АТО уничтожили вражескую БМП под Докучаевском.